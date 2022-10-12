ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ - ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΕΠΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Το πρωτότυπο μας έχει ακόμα περισσότερα να προσφέρει τώρα: τη νέα εύκαμπτη λεπίδα σιλικόνης, η οποία μπορεί ακόμη και να καθαρίσει τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με μία κίνηση και χωρίς γραμμές. Την ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία διαρκεί πλέον 100 λεπτά κάθε φορά. Και την οθόνη LED, η οποία δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας σε λεπτά.
Tο νέο WV 6 με την εύκαμπτη λεπίδα σιλικόνης και τον μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας
Ιδανικό για τον καθαρισμό των παραθύρων - από το δάπεδο μέχρι το ταβάνι
Τεχνολογία λεπίδων υγρής σιλικόνης για ακόμα πιο εύκαμπτες λεπίδες μάκτρου και καθαριότητα χωρίς γραμμές με μία μόνο κίνηση - από άκρη σε άκρη, από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά.
Δεν το σταματάει τίποτα!
Με 100 λεπτά χρόνου λειτουργίας, ο τζαμοκαθαριστής WV 6 της Kärcher διαρκεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τζαμοκαθαριστή. Και η οθόνη LED δείχνει πάντα πόσα λεπτά λειτουργίας απομένουν.