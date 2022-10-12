ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΗ ΒΡΩΜΙΑ - ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΛΕΠΙΔΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Το πρωτότυπο μας έχει ακόμα περισσότερα να προσφέρει τώρα: τη νέα εύκαμπτη λεπίδα σιλικόνης, η οποία μπορεί ακόμη και να καθαρίσει τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή με μία κίνηση και χωρίς γραμμές. Την ενσωματωμένη μπαταρία, η οποία διαρκεί πλέον 100 λεπτά κάθε φορά. Και την οθόνη LED, η οποία δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργίας σε λεπτά.