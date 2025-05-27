FC 7: Καθαριότητα με ένα μόνο πέρασμα!

Η FC 7 καθαρίζει σε βάθος τα σκληρά δάπεδα με ένα μόνο πέρασμα χάρη στα 4 περιστρεφόμενα rollers που συλλέγουν τους ρύπους. Η λειτουργία Boost εντείνει τον καθαρισμό για άψογα αποτελέσματα σε όλο το σπίτι σου.