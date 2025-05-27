ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Kärcher ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ!
Ανακαλύψτε αγαπημένα προϊόντα καθαρισμού για το σπίτι.
Γιατί η οικογένειά σου αξίζει το καλύτερο!
ΔΕΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
SE 3 Compact Home: Αψεγάδιαστος καθαρισμός σε χαλιά και υφασμάτινες επιφάνειες!
H SE 3 Compact Home συνδυάζει βαθύ και αποτελεσματικό καθαρισμό με συμπαγή και πρακτικό σχεδιασμό. Ιδανική για την αφαίρεση λεκέδων από χαλιά, καναπέδες και ταπετσαρίες, θα γίνει ο σύμμαχός σου για την γρήγορη αφαίρεση λεκέδων και επίμονων ρύπων.
FC 7: Καθαριότητα με ένα μόνο πέρασμα!
Η FC 7 καθαρίζει σε βάθος τα σκληρά δάπεδα με ένα μόνο πέρασμα χάρη στα 4 περιστρεφόμενα rollers που συλλέγουν τους ρύπους. Η λειτουργία Boost εντείνει τον καθαρισμό για άψογα αποτελέσματα σε όλο το σπίτι σου.
VC 6: Ασύρματο σκούπισμα κάθε μέρα!
Ο καθαρισμός του σπιτιού μετατρέπεται σε μια αποτελεσματική και εύκολη εμπειρία με την ασύρματη σκούπα VC 7 Cordless yourMax. Αυτό το τεχνολογικό στολίδι συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και εξαιρετική ευκολία χρήσης για να προσφέρει ανώτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε κάθε επιφάνεια.
WD 3: Δεν της ξεφεύγει τίποτα!
Ισχυρή, ευέλικτη και με λειτουργία φυσητήρα.
Βαθύς και πλήρης καθαρισμός, για ένα καθαρό και άνετο σπίτι για εσένα και όλη την οικογένειά σου. Μπορείς να προμηθευτείς ξεχωριστά και το ακροφύσιο για τρίχες αν έχετε και κατοικίδια!
SC 1 Multi&Up: Εξαλείφει μικρόβια και βακτήρια!
Η ευέλικτη λύση που απλοποιεί τον καθαρισμό όλου του σπιτιού. Εξαλείφει τα μικρόβια και τα βακτήρια από κάθε επιφάνεια χάρη στη δύναμη του ατμού, αφήνοντας ένα υγιεινό και απολυμασμένο περιβάλλον.