ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Kärcher ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΜΠΙ ΣΟΥ!
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Εύκολα στη χρήση, βολικά και αποδοτικά, σχεδιασμένα με κάθε λεπτομέρεια για να ικανοποιούν τις ανάγκες σου στον καθαρισμό.
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Καθάρισε σαν επαγγελματίας με το K 4 Power Control Flex
Η μοτοσικλέτα σου αξίζει το καλύτερο και με το K 4 Power Control Flex θα λάμψει όπως ποτέ άλλοτε! Με υδρόψυκτο μοτέρ θα σε εντυπωσιάσει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, τη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για την σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.
WD 3: Τα βάζει με όλα!
Η σκούπα WD 3 τα βάζει με κάθε είδους βρωμιά, τόσο στερεά όσο και υγρά, όπως ξύλινα ροκανίδια, σκόνη, νερό ή οτιδήποτε άλλο χυθεί στο πάτωμα. Η WD 6, ανθεκτική και ευρύχωρη, είναι ιδανική για DIY εργασίες και δημιουργικά χόμπι. Με τη λειτουργία φυσητήρα μπορείς να φυσάς εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης! Μπορείς να προμηθευτείς και το σετ βουρτσών για ακόμη πιο σχολαστικό καθαρισμό!
OC 6: Παντού μαζί σου!
Το ποδήλατό σου είναι πάντα έτοιμο για νέες περιπέτειες με το Kärcher OC 4! Αυτό το φορητό πλυστικό είναι ο ιδανικός σύμμαχος για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Καθάρισε εύκολα λάσπη, βρωμιά και σκόνη από κάθε εξάρτημα, όπου κι αν βρίσκεσαι. Συμπαγές, ελαφρύ και με ενσωματωμένη μπαταρία, είναι ιδανικό για να το παίρνεις μαζί σου σε κάθε βόλτα.
SE 3 Compact Home: Αψεγάδιαστος καθαρισμός σε χαλιά και υφασμάτινες επιφάνειες!
Αυτός ο καθαριστής χαλιών και λεκέδων είναι ο τέλειος σύμμαχός σου για την αφαίρεση λεκέδων, ρύπων και οσμών από καθίσματα, χαλιά και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες. Συμπαγής και εύκολη στη χρήση, η SE 3 Compact Home σου προσφέρει επαγγελματικά αποτελέσματα, απευθείας στο σπίτι σου!