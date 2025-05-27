ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Kärcher ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Ανακάλυψε προϊόντα καθαρισμού ιδανικά για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου!
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Καθάρισε σαν επαγγελματίας με το K 4 Power Control Flex
Το αυτοκίνητό σου σου αξίζει το καλύτερο και με το K 4 Power Control Flex θα λάμψει όπως ποτέ άλλοτε! Με υδρόψυκτο μοτέρ θα σε εντυπωσιάσει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, τη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για την σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.
SE 3 Compact Home: Τα καθίσματά σου πιο καθαρά από ποτέ!
Πες αντίο στους επίμονους λεκέδες και τους ρύπους με την SE 3 Compact Home, τη μηχανή πλύσης/απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών που συνδυάζει βαθύ και αποτελεσματικό καθαρισμό. Ιδανικό για την αφαίρεση λεκέδων από υφασμάτινες επιφάνειες, θα είναι ο τέλειος σύμμαχός σου για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου σου.
WD 3: Δεν της ξεφεύγει τίποτα!
Διατήρησε το αυτοκίνητό σου λαμπερό σαν καινούργιο με τον σκούπα WD 4! Ισχυρή και ευέλικτη, αναρροφά στερεά και υγρά, ιδανική για την απομάκρυνση λάσπης, σκόνης και τριχών από καθίσματα και χαλάκια. Συνδύασέ την με το σετ βουρτσών για ακόμη πιο σχολαστικό καθαρισμό!