Καθάρισε σαν επαγγελματίας με το K 4 Power Control Flex

Το αυτοκίνητό σου σου αξίζει το καλύτερο και με το K 4 Power Control Flex θα λάμψει όπως ποτέ άλλοτε! Με υδρόψυκτο μοτέρ θα σε εντυπωσιάσει με την εξαιρετική διάρκεια λειτουργίας του και την υψηλή ισχύ του. Για μέγιστο έλεγχο, το επίπεδο πίεσης μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα με περιστροφή της κάνης ψεκασμού ή να ελεγχθεί στο πιστόλι σκανδάλης G 160 Q Power Control. Το K 4 Power Control Flex εντυπωσιάζει επίσης με το σύστημα καθαριστικού Kärcher Plug 'n' Clean για εύκολη αλλαγή καθαριστικού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης PremiumFlex για μεγαλύτερη ευκολία, τη τηλεσκοπική λαβή για εύκολη μεταφορά, το σύστημα Quick Connect για εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθειας για την σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης μέσα και έξω από τη συσκευή, καθώς και το πιστόλι σκανδάλης και μια θέση στάθμευσης για να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στα αξεσουάρ ανά πάσα στιγμή.