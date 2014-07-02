Δυστυχώς, το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι πλέον μέρος της τρέχουσας γκάμας προϊόντων μας. Εξαρτήματα, προϊόντα καθαρισμού και οδηγίες λειτουργίας είναι ακόμη διαθέσιμα.