Φίλτρο νερού WPC 120 UF
Δυστυχώς, το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι πλέον μέρος της τρέχουσας γκάμας προϊόντων μας. Εξαρτήματα, προϊόντα καθαρισμού και οδηγίες λειτουργίας είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τρεις λόγοι για να χρησιμοποιήσεις το νέο φίλτρο νερού WPC 120 UF
Αποτελεσματικό φιλτράρισμα
Το ισχυρό σύστημα φίλτρου 4 σταδίων αφαιρεί αξιόπιστα σωματίδια όπως μικροπλαστικά, μειώνει τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα φαρμάκων στο νερό και συγκρατεί τα βακτήρια και τους ιούς. Ταυτόχρονα, διατηρούνται πολύτιμα μέταλλα, τα οποία είναι σημαντικά για τον οργανισμό και βελτιώνουν τη γεύση του νερού.
Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία
Χωρίς αντλία, χωρίς σύνδεση ρεύματος: το φίλτρο νερού WPC 120 UF απαιτεί μόνο σύνδεση νερού και λίγο χώρο, όπως για παράδειγμα, στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Η βρύση για την εξαγωγή του φιλτραρισμένου νερού μπορεί επίσης να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εύκολα σαν μια κανονική βρύση και περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Εύκολη συντήρηση
Η τακτική αλλαγή του φίλτρου αρκεί για αξιόπιστη λειτουργία. Το φίλτρο αφαιρείται εύκολα με μία μόνο περιστροφή. Το φίλτρο Pre-Pure πρέπει να αντικαθίσταται μόνο κάθε 3 έως 6 μήνες (ή μετά από 2.500 λίτρα). τα φίλτρα Hy-Protect και τα Post-Protect διαρκούν έως και 12 μήνες (ή για το φιλτράρισμα των 2.500 λίτρων).
Πως λειτουργεί
Pre-Pure filter
Στο 1ο και 2ο στάδιο, ένα φίλτρο σωματιδίων και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα αφαιρούν μεγάλες αιωρούμενες ύλες από το νερό και ως αποτέλεσμα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των φίλτρων.
Hy-Protect filter
Η μεμβράνη υπερδιήθησης του 3ου σταδίου αφαιρεί ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια τόσο μικρά όσο 0,1 μικρόμετρα (500 φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα) – και έτσι συγκρατεί τους ιούς και περισσότερο από το 99,9999% των βακτηρίων.
Post-Protect filter
Το φίλτρο ενεργού άνθρακα του 4ου σταδίου φίλτρανσης συγκρατεί το χλώριο, τα υπολείμματα φαρμάκων και τα βαρέα μέταλλα και βελτιώνει τη γεύση του νερού χωρίς να επηρεάζει την περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.
Τι κάνει το φίλτρο νερού Kärcher WPC 120 UF;
Το φίλτρο νερού WPC 120 UF αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους και τα σωματίδια από το νερό της βρύσης, όπως: