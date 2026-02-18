Η βρύση που περιλαμβάνεται στο πεδίο παροχής προορίζεται μόνο για την υγιεινή εξαγωγή φιλτραρισμένου νερού, π.χ. για πόση, μαγείρεμα ή πλύσιμο φρούτων και λαχανικών. Το νερό που δεν χρειάζεται φιλτράρισμα, για παράδειγμα για το πλύσιμο των πιάτων ή τον καθαρισμό, μπορεί να ληφθεί από τη βρύση του σπιτιού. Αυτό ανακουφίζει τα φίλτρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.