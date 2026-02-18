Φίλτρο νερού WPC 120 UF

Δυστυχώς, το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι πλέον μέρος της τρέχουσας γκάμας προϊόντων μας. Εξαρτήματα, προϊόντα καθαρισμού και οδηγίες λειτουργίας είναι ακόμη διαθέσιμα.

Τρεις λόγοι για να χρησιμοποιήσεις το νέο φίλτρο νερού WPC 120 UF

Αποτελεσματικό φιλτράρισμα

Το ισχυρό σύστημα φίλτρου 4 σταδίων αφαιρεί αξιόπιστα σωματίδια όπως μικροπλαστικά, μειώνει τα βαρέα μέταλλα και τα υπολείμματα φαρμάκων στο νερό και συγκρατεί τα βακτήρια και τους ιούς. Ταυτόχρονα, διατηρούνται πολύτιμα μέταλλα, τα οποία είναι σημαντικά για τον οργανισμό και βελτιώνουν τη γεύση του νερού.

Kärcher WPC 120 UF

Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία

Χωρίς αντλία, χωρίς σύνδεση ρεύματος: το φίλτρο νερού WPC 120 UF απαιτεί μόνο σύνδεση νερού και λίγο χώρο, όπως για παράδειγμα, στο ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας. Η βρύση για την εξαγωγή του φιλτραρισμένου νερού μπορεί επίσης να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εύκολα σαν μια κανονική βρύση και περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

WPC 120 UF in the base cabinet under the kitchen sink

Εύκολη συντήρηση

Η τακτική αλλαγή του φίλτρου αρκεί για αξιόπιστη λειτουργία. Το φίλτρο αφαιρείται εύκολα με μία μόνο περιστροφή. Το φίλτρο Pre-Pure πρέπει να αντικαθίσταται μόνο κάθε 3 έως 6 μήνες (ή μετά από 2.500 λίτρα). τα φίλτρα Hy-Protect και τα Post-Protect διαρκούν έως και 12 μήνες (ή για το φιλτράρισμα των 2.500 λίτρων).

WPC 120 UF filter replacement

Πως λειτουργεί

Kärcher Pre-Pure-Filter

Pre-Pure filter

Στο 1ο και 2ο στάδιο, ένα φίλτρο σωματιδίων και ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα αφαιρούν μεγάλες αιωρούμενες ύλες από το νερό και ως αποτέλεσμα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των φίλτρων.

Kärcher Hy-Protect-Filter

Hy-Protect filter

Η μεμβράνη υπερδιήθησης του 3ου σταδίου αφαιρεί ακόμη και μικροσκοπικά σωματίδια τόσο μικρά όσο 0,1 μικρόμετρα (500 φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα) – και έτσι συγκρατεί τους ιούς και περισσότερο από το 99,9999% των βακτηρίων.

Kärcher Post-Protect-Filter

Post-Protect filter

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα του 4ου σταδίου φίλτρανσης συγκρατεί το χλώριο, τα υπολείμματα φαρμάκων και τα βαρέα μέταλλα και βελτιώνει τη γεύση του νερού χωρίς να επηρεάζει την περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

Τι κάνει το φίλτρο νερού Kärcher WPC 120 UF;

Το φίλτρο νερού WPC 120 UF αφαιρεί αξιόπιστα τους ρύπους και τα σωματίδια από το νερό της βρύσης, όπως:

Pictogram for viruses &amp; bacteria

Ιούς και βακτήρια

Pictogram for drug residues

Υπολείμματα φαρμάκων

Pictogram for chlorine

Χλώριο

Pictogram for particles and microplastics

Σωματίδια και μικροπλαστικά

Pictogram for heavy metals

Βαρέα μέταλλα

Συχνές ερωτήσεις

Το φίλτρο νερού πρέπει να εγκατασταθεί στο σημείο εξαγωγής (γενικά στην κουζίνα) και να λειτουργεί με νερό βρύσης που να ικανοποιεί τα ελάχιστα πρότυπα του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό. Το σύστημα δεν είναι κατάλληλο για φιλτράρισμα αλατιού ή νερού πηγαδιών.

Το φίλτρο μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις κανονικές οικιακές συνδέσεις νερού 3/8". Χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στο σετ, το σύστημα φίλτρου μπορεί επίσης να συνδεθεί στην υπάρχουσα βρύση. Δεν απαιτείται σύνδεση ρεύματος.

Η βρύση που περιλαμβάνεται στο πεδίο παροχής προορίζεται μόνο για την υγιεινή εξαγωγή φιλτραρισμένου νερού, π.χ. για πόση, μαγείρεμα ή πλύσιμο φρούτων και λαχανικών. Το νερό που δεν χρειάζεται φιλτράρισμα, για παράδειγμα για το πλύσιμο των πιάτων ή τον καθαρισμό, μπορεί να ληφθεί από τη βρύση του σπιτιού. Αυτό ανακουφίζει τα φίλτρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Σε σύγκριση με τα συστήματα όσμωσης, η υπερδιήθηση του φίλτρου νερού μας δεν χρειάζεται σύνδεση ρεύματος ή πρόσθετη εγκατάσταση αποβλήτων και είναι πολύ πιο προσιτή.