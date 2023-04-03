ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ KÄRCHER HOME & GARDEN (ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023)

1. Εφαρμογή Kärcher Home & Garden

Η χρήση της εφαρμογής Kärcher Home & Garden που παρέχεται από την Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, Γερμανία, τηλέφωνο: +49 (0) 7195 / 14-0, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@karcher.com (εφεξής «Kärcher») είναι δυνατή μόνο με τη χρήση smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android.

2. Σκοπός

Με την εφαρμογή Kärcher Home & Garden μπορείτε να ελέγχετε τα έξυπνα προϊόντα Kärcher σας και να έχετε πρόσβαση σε υποστηρικτικό περιεχόμενο σχετικά με την Kärcher και τα προϊόντα της Kärcher, όπως πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό, συμβουλές καθαρισμού ή συχνές ερωτήσεις.

3. Όροι



3.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Kärcher Home & Garden με έναν λογαριασμό επισκέπτη ή λογαριασμό myKärcher.

3.2 Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Kärcher Home & Garden δωρεάν από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη είτε στο Google Play Store είτε στο App Store και να εισαγάγετε τα δεδομένα σας εκεί. Πρέπει επίσης να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του εν λόγω Καταστήματος εφαρμογών (App store) για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη. Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Home & Garden, πρέπει επίσης να αποδεχτείτε τους σχετικούς Όρους Χρήσης με νομικά δεσμευτική ισχύ.



4. Πεδία εφαρμογής και λειτουργίες της εφαρμογής Kärcher Home & Garden

4.1 Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Home & Garden από το App store και να την εγκαταστήσετε στη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Kärcher Home & Garden με έναν λογαριασμό επισκέπτη ή λογαριασμό myKärcher και συνδέοντας τις συσκευές σας με την Kärcher. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Kärcher Cloud ανοίγοντας έναν λογαριασμό χρήστη Kärcher ή κάνοντας εγγραφή μέσω Apple, Google+ ή Facebook.

4.2 Η εφαρμογή Kärcher Home & Garden προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη για τον πελάτη σε ό,τι αφορά τρέχουσες και μελλοντικές συσκευές IoT και άλλες επιλεγμένες συσκευές Kärcher με μια σειρά επιλογών που τον διευκολύνουν, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης συσκευής:

Προβολή ορισμένων τύπων συνδεδεμένων προϊόντων μέσω συμβάντων καθορισμένων από το App Store για τα αντίστοιχα προϊόντα όταν προκύπτουν και προβολή τους μέσω μιας εφαρμογής (για συσκευές IoT)

• Αποθήκευση στατιστικών στοιχείων των συνδεδεμένων προϊόντων τοπικά και στο Kärcher Cloud σε κυκλικά διαστήματα και εμφάνισή τους μέσω μιας εφαρμογής ή μιας εφαρμογής ιστού (για συσκευές IoT)

• Επιλογές ελέγχου και ρύθμισης (για συσκευές IoT)

• Υποστήριξη στη χρήση συσκευών με συμβουλές σχετικά με τις λειτουργίες, τις διαδικασίες καθαρισμού και το σέρβις

4.3 Η Kärcher διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τις λειτουργίες της εφαρμογής Kärcher Home & Garden γενικά και με βάση το χαρτοφυλάκιο συσκευών. Εάν η Kärcher προσφέρει ενημερώσεις λογισμικού, αυτές θα γίνονται σε μη τακτικά χρονικά διαστήματα. Η λήψη ενημερώσεων αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού και ότι ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πιο πρόσφατες λειτουργίες. Η Kärcher τονίζει ότι, εάν δεν εγκατασταθούν οι ενημερώσεις, οι λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες ή θα είναι διαθέσιμες μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Στην περίπτωση αυτή, η Kärcher απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η Kärcher μπορέσει να αποδείξει ότι το ελάττωμα δεν θα είχε επέλθει εάν είχε εγκατασταθεί η αντίστοιχη τελευταία έκδοση λογισμικού.

4.4 Η Kärcher παρέχει υποχρεωτικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας εκτός από ενημερώσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της εφαρμογής Home & Garden. Αυτές οι ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας είναι μικρά αρχεία που διορθώνουν ευπάθειες και κενά ασφαλείας που εντοπίζονται στην εφαρμογή Home & Garden ή στις έξυπνες συσκευές. Οι ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας πρέπει να εγκατασταθούν από όλους τους πελάτες. Ο πελάτης δεν μπορεί να απορρίψει τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας λόγω της υποχρεωτικής σχέσης τους με την ασφάλεια.



5. Δικαιώματα χρήσης



5.1 Στους πελάτες παραχωρούνται δικαιώματα χρήσης παγκόσμιας ισχύος χωρίς δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης για την εφαρμογή Home & Garden για δική τους εσωτερική χρήση.

5.2 Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Home & Garden μόνο σε μη τροποποιημένη μορφή και δεν πρέπει να κάνει αλλαγές. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Home & Garden, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους άδειας χρήσης της Kärcher και οποιωνδήποτε τρίτων (βλ., για παράδειγμα, Ενότητα 10). Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των υπαρχόντων δεδομένων στο smartphone τους πριν εγκαταστήσουν την εφαρμογή Home & Garden. Η Kärcher θα αναλάβει ευθύνη μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής, όπως ορίζεται στην Ενότητα 8, για σφάλματα λογισμικού, απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία που προκύπτει από την εγκατάσταση ή τη χρήση της εφαρμογής Home & Garden.

5.3 Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Home & Garden που τους διατίθεται μόνο με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση. Εκτός εάν επιτρέπεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η μετάδοση, η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή η μετατροπή της εφαρμογής (reverse engineering).

6. Διαθεσιμότητα της εφαρμογής Kärcher Home & Garden



Η μέση διαθεσιμότητα της εφαρμογής Kärcher Home & Garden μαζί με το back-end (Kärcher Cloud) είναι 98,0% ως ετήσιος μέσος όρος.

7. Kärcher Cloud

Το Kärcher Cloud αποθηκεύει τα δεδομένα σε μια τοποθεσία αποθήκευσης της Amazon Ireland, Burlington Plaza, Burlington Rd, Saint Peter's, Dublin 4, Ιρλανδία.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές της Amazon Web Services στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Kärcher έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων με την Amazon με τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.



8. Πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη και τους κινδύνους



8.1 Σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας και απουσίας εγγυημένου χαρακτηριστικού, η Kärcher θα έχει απεριόριστη ευθύνη για όλες τις ζημίες που αποδίδονται σε αυτό.

8.2 Σε περίπτωση συνήθους αμέλειας, η Kärcher θα έχει απεριόριστη ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, σωματικών βλαβών ή κινδύνου για την υγεία. Σε περίπτωση αμελούς παραβίασης ουσιώδους συμβατικού καθήκοντος, η ευθύνη θα περιορίζεται σε συμβατικά τυπικές, προβλέψιμες ζημίες. Η Kärcher δεν φέρει καμία ευθύνη σε άλλες περιπτώσεις απλής αμέλειας. Ουσιώδης υποχρέωση είναι η υποχρέωση η εκπλήρωση της οποίας είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, η παράβαση της οποίας θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης και την τήρηση της οποίας μπορεί κανονικά να επικαλεστεί ο πελάτης.

8.3 Η Kärcher δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση της εφαρμογής Home & Garden. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, οι πελάτες θα πρέπει να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων.

8.4 Αποκλείεται η ευθύνη για οποιαδήποτε άλλη ζημία, ιδίως για απώλεια δεδομένων ή σφαλμάτων υλικού που προκαλούνται από ασυμβατότητα μεταξύ των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο smartphone του πελάτη και του νέου ή τροποποιημένου υλικού και λογισμικού, καθώς και για δυσλειτουργίες του συστήματος που ενδέχεται να προκύψουν από υπάρχοντα σφάλματα ρύθμισης παραμέτρων ή παλαιότερα προγράμματα οδήγησης που δεν αφαιρέθηκαν εντελώς και παρεμβαίνουν. Η ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (Produkthaftungsgesetz) παραμένει ανεπηρέαστη.

8.5 Η εφαρμογή Home & Garden δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ή να αντικαθιστά λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια ή κλήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως είναι γνωστό πως πράττουν τα συστήματα συναγερμού, για παράδειγμα. Επομένως, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με δική σας ευθύνη. Η Kärcher δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν λόγω δυσλειτουργιών ή τεχνικών βλαβών σε ενεργοποιητές και αισθητήρες.

9. Διάρκεια ισχύος



Η περίοδος χρήσης της εφαρμογής Kärcher Home & Garden είναι απεριόριστη. Μόνο η χρήση ορισμένων μεμονωμένων έξυπνων προϊόντων ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

10. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα



Η εφαρμογή Kärcher Home & Garden περιέχει λογισμικό το οποίο, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, μπορεί να υπόκειται πλήρως ή εν μέρει στους όρους άδειας χρήσης της ρήτρας άδειας χρήσης GPL 2.0, Mozilla 2.0, Eclipse 1.0, Mozilla 1.1, MIT, Apache 2.0, ISC, BSD 2, BSD3, Zlib, CC BY SA 4.0, OpenSSL, Boost, CC0 (λογισμικό ανοιχτού κώδικα).

Οι όροι άδειας χρήσης για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα βρίσκονται στο Παράρτημα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Εξυπακούεται πως οι υποχρεώσεις της Kärcher έναντι του πελάτη δεν περιορίζονται. Συγκεκριμένα, η εγγύηση του πελάτη παραμένει πλήρως έγκυρη.

11. Δικαίωμα τροποποίησης



11.1 Η Kärcher εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Οι αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν το νωρίτερο έξι εβδομάδες από το χρονικό σημείο ειδοποίησης του πελάτη.

11.2 Εάν ο πελάτης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, αυτό θεωρείται αποδοχή των αλλαγών και περαιτέρω Όρων Χρήσης. Η Kärcher οφείλει να επισημάνει τη συνέπεια αυτή στον πελάτη με την κοινοποίηση της μεταβολής.

12. Λοιποί όροι



12.1 Η Kärcher διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υποστήριξη της εφαρμογής Kärcher Home & Garden μετά από εύλογο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα ενημερωθεί στην εφαρμογή και θα λάβει πληροφορίες για τυχόν εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται. Αυτές οι ειδοποιήσεις δεν μπορούν να παρασχεθούν εάν έχετε αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

12.2 Η Kärcher δικαιούται να παρέχει τις υπηρεσίες μέσω τρίτων ως υπεργολάβων. Η Kärcher θα είναι υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών από υπεργολάβους στον ίδιο βαθμό όπως και για τις δικές της ενέργειες.

12.3 Ο πελάτης μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Kärcher.

12.4 Ο τόπος δωσιδικίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση είναι ο κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας της Kärcher, εφόσον ο πελάτης είναι έμπορος που ενεργεί με εμπορική ή επαγγελματική ιδιότητα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου. Υπερισχύει κάθε αποκλειστικός τόπος δωσιδικίας.

12.5 Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών. Εξαιρείται η νομοθεσία που διέπει τη διεθνή αγορά κινητών αγαθών. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή δικαίου ισχύει μόνο στον βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν αίρεται από υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.