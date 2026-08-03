Μονάδα επεξεργασίας νερού WRB 2000 BIO
Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων: Το WRB 2000 Bio μετατρέπει έως και 2000 λίτρα λυμάτων από συστήματα πλύσης οχημάτων σε φρέσκο νερό ανάκτησης ανά ώρα και το επιστρέφει στο σύστημα κυκλοφορίας. Όλα αυτά χωρίς χημικά.
Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων WRB 2000 Bio από τη θυγατρική της Kärcher, Aquadetox επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων πλύσης αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων να εξοικονομούν έως και 98% του χρησιμοποιούμενου νερού. Με αυτή τη φυσική διαδικασία, καθαρίζει έως και 2000 λίτρα λυμάτων ανά ώρα και τα διοχετεύει πίσω στο κύκλωμα νερού του συστήματος πλύσης ως φρέσκο νερό ανάκτησης. Το νερό, το οποίο καθαρίζεται χωρίς χημικά πρόσθετα, εντυπωσιάζει με την υψηλή ποιότητά του, χωρίς θόλωμα και οσμές. Ο συμπαγής σχεδιασμός του WRB 2000 Bio επιτρέπει επίσης την εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους και χωρίς χωματουργικές εργασίες, καθώς δεν απαιτείται ξεχωριστός διαχωριστής λαδιού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων
- Μέσω της χρήσης BioCubes που περιέχουν μικροοργανισμούς.
- Χωρίς τη χρήση κροκιδωτικών μέσων και άλλων χημικών ουσιών.
Άριστη ποιότητα νερού ανακύκλωσης
- Χωρίς θολότητα ή οσμές.
- Εξοικονόμηση έως και 98% γλυκού νερού.
Συντηρητική χρήση πολύτιμων πόρων
- Εξαιρετική σχέση κόστους/οφέλους.
- Μια μακροπρόθεσμη επένδυση για περισσότερα οφέλη.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και εκεί όπου η εξοικονόμηση χώρου αποτελεί προτεραιότητα.
- Τα φίλτρα χαλικιού που είναι ήδη διαθέσιμα μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν εκ των υστέρων.
- Εκ των υστέρων τοποθέτηση χωρίς δαπανηρές εργασίες εκσκαφής.
Με έγκριση τύπου
- Μέγιστη ανάκτηση σύμφωνα με το προσάρτημα 49 AbwV.
- Δεν απαιτείται διαχωριστής ελαίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση ροής (l/h)
|2000
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2000 x 1000 x 2100
Πεδία εφαρμογής
- Για βιολογική επεξεργασία λυμάτων σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με γέφυρα και συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης