Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων WRB 2000 Bio από τη θυγατρική της Kärcher, Aquadetox επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων πλύσης αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων να εξοικονομούν έως και 98% του χρησιμοποιούμενου νερού. Με αυτή τη φυσική διαδικασία, καθαρίζει έως και 2000 λίτρα λυμάτων ανά ώρα και τα διοχετεύει πίσω στο κύκλωμα νερού του συστήματος πλύσης ως φρέσκο νερό ανάκτησης. Το νερό, το οποίο καθαρίζεται χωρίς χημικά πρόσθετα, εντυπωσιάζει με την υψηλή ποιότητά του, χωρίς θόλωμα και οσμές. Ο συμπαγής σχεδιασμός του WRB 2000 Bio επιτρέπει επίσης την εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους και χωρίς χωματουργικές εργασίες, καθώς δεν απαιτείται ξεχωριστός διαχωριστής λαδιού.