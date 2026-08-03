Μονάδα επεξεργασίας νερού WRB 4000 Bio
Το σύστημα WRB 4000 Bio χωρίς χημικά για βιολογική ανακύκλωση νερού σε πλυντήρια αυτοκινήτων επιτρέπει τη χρήση έως και 98% λιγότερου φρέσκου νερού. Εδώ, τα λύματα μετατρέπονται σε καθαρό νερό ανάκτησης.
Το σύστημα βιολογικής ανακύκλωσης νερού WRB 4000 Bio δεν καθαρίζει μόνο τα λύματα από τα πλυντήρια αυτοκινήτων με φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αλλά εξοικονομεί και χρήματα σε καθημερινή βάση. Με έως και 4000 λίτρα καθαρισμένα λυμάτων ανά ώρα, τα οποία επιστρέφουν στο κύκλωμα ως κρυστάλλινο καθαρό και ουδέτερο από οσμές νερό ανάκτησης χωρίς τη χρήση χημικών, το σύστημα όχι μόνο προστατεύει σημαντικούς πόρους, αλλά εξασφαλίζει και εξαιρετική σχέση κόστους/οφέλους. Είναι εξίσου δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση ενός φίλτρου χαλικιού σε χώρους εγκαταστάσεων με περιορισμένο χώρο, και όλα αυτά χωρίς πολύπλοκες χωματουργικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων
- Μέσω της χρήσης BioCubes που περιέχουν μικροοργανισμούς.
- Χωρίς τη χρήση κροκιδωτικών μέσων και άλλων χημικών ουσιών.
Άριστη ποιότητα νερού ανακύκλωσης
- Χωρίς θολότητα ή οσμές.
- Εξοικονόμηση έως και 98% γλυκού νερού.
Συντηρητική χρήση πολύτιμων πόρων
- Εξαιρετική σχέση κόστους/οφέλους.
- Μια μακροπρόθεσμη επένδυση για περισσότερα οφέλη.
Συμπαγής σχεδιασμός
- Μπορεί να εγκατασταθεί ακόμη και εκεί όπου η εξοικονόμηση χώρου αποτελεί προτεραιότητα.
- Τα φίλτρα χαλικιού που είναι ήδη διαθέσιμα μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν εκ των υστέρων.
- Εκ των υστέρων τοποθέτηση χωρίς δαπανηρές εργασίες εκσκαφής.
Με έγκριση τύπου
- Μέγιστη ανάκτηση σύμφωνα με το προσάρτημα 49 AbwV.
- Δεν απαιτείται διαχωριστής ελαίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Απόδοση ροής (l/h)
|4000
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2000 x 1000 x 2100
Πεδία εφαρμογής
- Για βιολογική επεξεργασία λυμάτων σε αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με γέφυρα και συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης