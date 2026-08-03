Το σύστημα βιολογικής ανακύκλωσης νερού WRB 4000 Bio δεν καθαρίζει μόνο τα λύματα από τα πλυντήρια αυτοκινήτων με φυσικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αλλά εξοικονομεί και χρήματα σε καθημερινή βάση. Με έως και 4000 λίτρα καθαρισμένα λυμάτων ανά ώρα, τα οποία επιστρέφουν στο κύκλωμα ως κρυστάλλινο καθαρό και ουδέτερο από οσμές νερό ανάκτησης χωρίς τη χρήση χημικών, το σύστημα όχι μόνο προστατεύει σημαντικούς πόρους, αλλά εξασφαλίζει και εξαιρετική σχέση κόστους/οφέλους. Είναι εξίσου δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση ενός φίλτρου χαλικιού σε χώρους εγκαταστάσεων με περιορισμένο χώρο, και όλα αυτά χωρίς πολύπλοκες χωματουργικές εργασίες.