Broom with shock protection PVC
Σκούπα για εσωτερική χρήση με βάση από πολυπροπυλένιο, μαλακές τρίχες από PVC και νήμα.
Σκούπα για εσωτερική χρήση. Ιδανική για κάθε τύπο βρωμιάς και επιφάνειας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Πλάτος εργασίας (cm)
|34
|Υλικό
|PP / PVC
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Μήκος (mm)
|340
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|340 x 80 x 110
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
- Σάρωση