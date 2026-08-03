Broom with shock protection PVC

Σκούπα για εσωτερική χρήση με βάση από πολυπροπυλένιο, μαλακές τρίχες από PVC και νήμα.

Σκούπα για εσωτερική χρήση. Ιδανική για κάθε τύπο βρωμιάς και επιφάνειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Πλάτος εργασίας (cm) 34
Υλικό PP / PVC
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,4
Μήκος (mm) 340
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 340 x 80 x 110
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
  • Σάρωση