Broom and sweep tank ECO!
Χάρη στο εξαιρετικά χαμηλό βάρος της, η σκούπα ECO!Broom της Kärcher είναι ιδανική για σκούπισμα με το ένα χέρι.
Η ECO!Broom της Kärcher προσφέρει μια αποτελεσματική λύση σκούπας 2 σε 1: Από τη μία πλευρά, διαθέτει ειδική θέση για τις τρίχες, η οποία απομακρύνει αξιόπιστα τη βρωμιά ακόμη και από δυσπρόσιτα σημεία. Από την άλλη πλευρά, είναι εξοπλισμένη με μια σπάτουλα που καθαρίζεται εύκολα και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τύπο δαπέδου. Χάρη στο πολύ χαμηλό βάρος της, η ECO!Broom είναι επίσης ιδανική για σκούπισμα με το ένα χέρι. Διατίθεται με δοχείο για τη συλλογή χονδροειδούς βρωμιάς, το οποίο μπορεί να γείρει 90° και να ασφαλιστεί σε αυτή τη θέση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρώμα
|μαύρο
|Υλικό
|PE / Αλουμίνιο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|280 x 290 x 940
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|280 x 290 x 940
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
- Σάρωση