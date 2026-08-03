Η ECO!Broom της Kärcher προσφέρει μια αποτελεσματική λύση σκούπας 2 σε 1: Από τη μία πλευρά, διαθέτει ειδική θέση για τις τρίχες, η οποία απομακρύνει αξιόπιστα τη βρωμιά ακόμη και από δυσπρόσιτα σημεία. Από την άλλη πλευρά, είναι εξοπλισμένη με μια σπάτουλα που καθαρίζεται εύκολα και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τύπο δαπέδου. Χάρη στο πολύ χαμηλό βάρος της, η ECO!Broom είναι επίσης ιδανική για σκούπισμα με το ένα χέρι. Διατίθεται με δοχείο για τη συλλογή χονδροειδούς βρωμιάς, το οποίο μπορεί να γείρει 90° και να ασφαλιστεί σε αυτή τη θέση.