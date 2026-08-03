Ιδανικό για τη γρήγορη απομάκρυνση χονδροειδών και υγρών ρύπων: Το σύστημα σκουπίσματος από την Kärcher περιλαμβάνει ένα φαράσι με εργονομική λαβή και αντιολισθητικό ελαστικό προφίλ, καθώς και ένα μάκτρο σάρωσης, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε όλα τα δάπεδα και συλλαμβάνει αξιόπιστα τη βρωμιά. Το μάκτρο καθαρίζει πολύ πιο εύκολα από τα παραδοσιακά συστήματα με σκούπα. Το συμπαγές σύστημα σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις κοινές σακούλες απορριμμάτων.