Frame D18-23cm 100cm

Μεταλλικός σκελετός με πλαστική πλάκα, σύνδεσμο και σύνδεση.

Σύστημα σκουπίσματος δαπέδων με σάρωθρο σκόνης. Ιδανικό για κάθε τύπο βρωμιάς και επιφάνειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 100
Υλικό Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,7
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,8
Διαστάσεις (L × W) (mm) 1000 x 90
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 1000 x 90 x 235
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα