Frame D18-23cm 100cm
Μεταλλικός σκελετός με πλαστική πλάκα, σύνδεσμο και σύνδεση.
Σύστημα σκουπίσματος δαπέδων με σάρωθρο σκόνης. Ιδανικό για κάθε τύπο βρωμιάς και επιφάνειας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|100
|Υλικό
|Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,7
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|1000 x 90
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1000 x 90 x 235
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα