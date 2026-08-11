Frame rubber Lamello Lampo D23mm 40cm

Σκελετός Lamello Lampo με λαστιχένια πτερύγια και κλιπ για τη συγκράτηση γάζων, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα ξεσκονίσματος με γάζες ή αντιστατικά πανιά. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης. Αποστειρώνεται σε θερμοκρασία έως 120 °C.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD
Χρήση υφάσματος Υφάσματα μιας χρήσης
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,6
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W) (mm) 405 x 105
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 405 x 105 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
Εξαρτήματα