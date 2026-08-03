Frame rubber Lamello Lampo D23mm 60cm
Σκελετός Lamello Lampo με λαστιχένια πτερύγια και κλιπ για τη συγκράτηση γάζων, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.
Σύστημα ξεσκονίσματος με γάζες ή αντιστατικά πανιά. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης. Αποστειρώνεται σε θερμοκρασία έως 120 °C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Υφάσματα μιας χρήσης
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,7
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|540 x 105
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|540 x 105 x 230
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα