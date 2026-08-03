Κάδος με φαράσι
Βιομηχανικός κάδος με ρόδες και εργονομική λαβή για εξωτερική χρήση, χωρητικότητας 15 L.
Σύστημα που αποτελείται από κάδο με ενσωματωμένο σκουπιδοτενεκέ και τροχούς. Ιδανικό για τον ακριβή καθαρισμό οποιουδήποτε περιβάλλοντος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μπλε / κίτρινο
|Υλικό
|PP / Ατσάλι
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1,7
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|2,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|350 x 240 x 880
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|350 x 240 x 880
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα