Cloth fleece (100 pcs)

Πανιά από βισκόζη εμποτισμένα με ορυκτέλαιο, συσκευασμένα.

Σύστημα ξεσκονίσματος με γάζες ή αντιστατικά πανιά. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Χρήση υφάσματος Υφάσματα μιας χρήσης
Πλάτος εργασίας (cm) 62
Υλικό 100% βισκόζη
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 800
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,8
Διαστάσεις (L × W) (mm) 280 x 620
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 280 x 620 x 0,1
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα