Cloth fleece (100 pcs)
Πανιά από βισκόζη εμποτισμένα με ορυκτέλαιο, συσκευασμένα.
Σύστημα ξεσκονίσματος με γάζες ή αντιστατικά πανιά. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Υφάσματα μιας χρήσης
|Πλάτος εργασίας (cm)
|62
|Υλικό
|100% βισκόζη
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|800
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|280 x 620
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|280 x 620 x 0,1
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα