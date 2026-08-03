Ρολό δέσμευσης σκόνης CLASSIC από neolinn, 20x32 cm
Μίας χρήσης πανί με κόλλα για ξεσκόνισμα για το σύστημα Lamello
Σύστημα ξεσκονίσματος με γάζες ή αντιστατικά πανιά. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Χρήση υφάσματος
|Υφάσματα μιας χρήσης
|Πλάτος εργασίας (cm)
|20
|Υλικό
|100% βισκόζη / Ελαστομερές, αυτοκόλλητο
|Τύπος κατασκευής
|Μη υφασμένα με επίστρωση
|Πανί για τη σκόνη / πανέτα
|Εμποτισμένο με κόλλα
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|400
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|2,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|3,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 200
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|600 x 200 x 200
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Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα