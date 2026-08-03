Ρολό δέσμευσης σκόνης CLASSIC από neolinn, 20x32 cm

Μίας χρήσης πανί με κόλλα για ξεσκόνισμα για το σύστημα Lamello

Σύστημα ξεσκονίσματος με γάζες ή αντιστατικά πανιά. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα STANDARD
Δομή δαπέδου Ομαλή και ελαφριά δομή
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Χρήση υφάσματος Υφάσματα μιας χρήσης
Πλάτος εργασίας (cm) 20
Υλικό 100% βισκόζη / Ελαστομερές, αυτοκόλλητο
Τύπος κατασκευής Μη υφασμένα με επίστρωση
Πανί για τη σκόνη / πανέτα Εμποτισμένο με κόλλα
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 400
Βάρος ανά προϊόν (kg) 2,8
Βάρος συσκευασίας (kg) 3,2
Διαστάσεις (L × W) (mm) 600 x 200
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 600 x 200 x 200
Ρολό δέσμευσης σκόνης CLASSIC από neolinn, 20x32 cm
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα