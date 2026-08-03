Βαμβακερή πανέτα σκόνης για μεγάλους χώρους, 100 cm
Πανέτα από βαμβάκι με σύστημα σύνδεσης τύπου pocket και κουμπιά.
Σύστημα V-sweeper για ξεσκόνισμα δαπέδων σε μεγάλες επιφάνειες. Ιδανικό για μεγάλους χώρους όπως γυμναστήρια, αεροδρόμια, κτίρια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|100
|Υλικό
|100% βαμβάκι.
|Υλικό υφάσματος
|Χωρίς μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Ποσότητα (Ζεύγος)
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,9
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|1000 x 130
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|1000 x 130 x 20
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα