Βαμβακερή πανέτα σκόνης για μεγάλους χώρους, 100 cm

Πανέτα από βαμβάκι με σύστημα σύνδεσης τύπου pocket και κουμπιά.

Σύστημα V-sweeper για ξεσκόνισμα δαπέδων σε μεγάλες επιφάνειες. Ιδανικό για μεγάλους χώρους όπως γυμναστήρια, αεροδρόμια, κτίρια.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 100
Υλικό 100% βαμβάκι.
Υλικό υφάσματος Χωρίς μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 60
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Ποσότητα (Ζεύγος) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,9
Βάρος συσκευασίας (kg) 1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 1000 x 130
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 1000 x 130 x 20
Βαμβακερή πανέτα σκόνης για μεγάλους χώρους, 100 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα