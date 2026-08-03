Πανί μικροϊνών για εργαλείο ξεσκονίσματος
Πανί μικροϊνών για τα πλαίσια Bendy και Bit.
Σύστημα με εύκαμπτο ή πτυσσόμενο ξεσκονόπανο. Η καλύτερη λύση για γρήγορο και ακριβή καθαρισμό δυσπρόσιτων επιφανειών σε σχέση με το ύψος, το βάθος ή την κλίση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Υλικό
|PET
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|600 x 90
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|600 x 90 x 20
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα