Πανί μικροϊνών για εργαλείο ξεσκονίσματος

Πανί μικροϊνών για τα πλαίσια Bendy και Bit.

Σύστημα με εύκαμπτο ή πτυσσόμενο ξεσκονόπανο. Η καλύτερη λύση για γρήγορο και ακριβή καθαρισμό δυσπρόσιτων επιφανειών σε σχέση με το ύψος, το βάθος ή την κλίση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Υλικό PET
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 600 x 90
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 600 x 90 x 20
Πανί μικροϊνών για εργαλείο ξεσκονίσματος
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα