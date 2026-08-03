Τεχνικά στοιχεία

Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων Υλικό 70% PE / 30% PA Υλικό υφάσματος μικροΐνες Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 95 Σύσταση πλύσης (°C) 60 Κύκλοι πλύσης* περίπου 300 Ποσότητα (Τεμάχιο( α )) 5 Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²) 0,1 / 130 Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1 Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 400

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.