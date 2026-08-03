Κόκκινο πανί Scalet, 33x41cm, (5 τμχ)
Συγκολλημένο, αντιδιαβρωτικό και απολιπαντικό πανί πολλαπλών χρήσεων για γυαλιστερές επιφάνειες.
Πανί για χειροκίνητο καθαρισμό επιφανειών. Ιδανικό για λείες επιφάνειες. Για ατσάλι, χρώμιο, κεραμικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός