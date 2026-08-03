Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο( α )) 1 Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,1 Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1 Διαστάσεις (L × W) (mm) 320 x 125 Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.