Microfibre mop short fibre blue 30cm

Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες, υψηλής απορροφητικότητας, με σύστημα στήριξης με ταινία.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινιών, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβές με δεξαμενή. Ιδανικό για επαναλαμβανόμενο πλύσιμο λείων επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 320 x 125
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 320 x 125 x 15

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.

Πεδία εφαρμογής
  • Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός