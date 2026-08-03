Microfibre mop short fibre blue 30cm
Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες, υψηλής απορροφητικότητας, με σύστημα στήριξης με ταινία.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινιών, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβές με δεξαμενή. Ιδανικό για επαναλαμβανόμενο πλύσιμο λείων επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|320 x 125
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|320 x 125 x 15
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός