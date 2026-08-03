Τεχνικά στοιχεία

Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων Υλικό 68% PE / 12% PA / 20% PU Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90 Σύσταση πλύσης (°C) 60 Κύκλοι πλύσης* περίπου 300 Ποσότητα (Τεμάχιο( α )) 5 Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²) 0,2 / 285 Βάρος συσκευασίας (kg) 0,2 Διαστάσεις (L × W) (mm) 380 x 380

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.