Πανί Allice, κόκκινο, 38x38 cm, 20x
Πανί μικροϊνών πολλαπλών χρήσεων, εύχρηστο και απορροφητικό.
Πανί για χειροκίνητο καθαρισμό επιφανειών. Ιδανικό για κάθε είδους βρωμιά και επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|20
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός