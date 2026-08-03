Πανί μικροϊνών Premium, κίτρινο, 40x40cm, (5 τμχ)
Το πανί μικροϊνών Premium MF Cloth EU Ecolabel κίτρινο (40 × 40 cm, 5 τεμ.) είναι ένα ισχυρό και επαναχρησιμοποιούμενο πανί με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel).
Το πανί μικροϊνών Premium MF Cloth EU Ecolabel της Kärcher συνδυάζει τη βιωσιμότητα με την υψηλή απόδοση καθαρισμού και είναι πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel). Αυτό το σήμα αντιπροσωπεύει μια φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή με ελεγχόμενες εκπομπές ρύπων και μειωμένη χρήση επιβλαβών ουσιών. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμμόρφωση με δίκαιες συνθήκες εργασίας. Το πανί αναπτύχθηκε ειδικά για τον χειροκίνητο καθαρισμό επιφανειών σε επαγγελματική χρήση. Είναι στιβαρό, ανθεκτικό και κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία τύπων ρύπων και επιφανειών. Ακόμη και μετά από πολυάριθμους κύκλους πλύσης, διατηρεί το σχήμα και το χρώμα του, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής του και μειώνει το κόστος σου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός