Το πανί μικροϊνών Premium MF Cloth EU Ecolabel της Kärcher συνδυάζει τη βιωσιμότητα με την υψηλή απόδοση καθαρισμού και είναι πιστοποιημένο με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel). Αυτό το σήμα αντιπροσωπεύει μια φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή με ελεγχόμενες εκπομπές ρύπων και μειωμένη χρήση επιβλαβών ουσιών. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συμμόρφωση με δίκαιες συνθήκες εργασίας. Το πανί αναπτύχθηκε ειδικά για τον χειροκίνητο καθαρισμό επιφανειών σε επαγγελματική χρήση. Είναι στιβαρό, ανθεκτικό και κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία τύπων ρύπων και επιφανειών. Ακόμη και μετά από πολυάριθμους κύκλους πλύσης, διατηρεί το σχήμα και το χρώμα του, γεγονός που αυξάνει τη διάρκεια ζωής του και μειώνει το κόστος σου.