Τεχνικά στοιχεία

Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων Υλικό 80% PET / 20% PA Υλικό υφάσματος μικροΐνες Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90 Σύσταση πλύσης (°C) 60 Κύκλοι πλύσης* περίπου 300 Ποσότητα (Τεμάχιο( α )) 5 Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,3 Βάρος συσκευασίας (kg) 1,2 Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 400

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.