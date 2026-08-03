Πανί πράσινο Multi-T BCS 5 pcs
Πολυχρηστικό ύφασμα από μικροΐνες με σύστημα ελέγχου βακτηρίων, ανθεκτικό και απορροφητικό.
Πανί για χειροκίνητο καθαρισμό επιφανειών. Ιδανικό για κάθε τύπο ρύπου και επιφάνεια σε περιβάλλοντα με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός