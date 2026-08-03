Πράσινο πανί Everly, 40x40cm, (5 τμχ)
Πολυχρηστικό μη υφασμένο πανί από υπερμικροϊνες, ανθεκτικό και απορροφητικό.
Πανί για χειροκίνητο καθαρισμό επιφανειών. Ιδανικό για κάθε είδους βρωμιά και επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Υλικό
|70% PE / 30% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 95
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|5
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός