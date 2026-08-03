Κιτ τζαμιών Clean Glass - BASIC
Κιτ BASIC για τον καθαρισμό καθρεφτών, γυαλιών και ανοξείδωτου χάλυβα.
Πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα και πανί υπερμικροϊνών για τον καθαρισμό γυαλιστερών επιφανειών. Ιδανικό για τον καθαρισμό γυαλιστερών επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους, όπως βιτρίνες σε ψυγεία και καταστήματα τροφίμων, γυάλινες πόρτες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|200 x 70
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|200 x 70 x 540
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού