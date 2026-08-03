Κιτ τζαμιών Clean Glass - PRO
Κιτ PRO για τον καθαρισμό καθρεφτών, γυαλιών και ανοξείδωτου χάλυβα.
Πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα και πανί υπερμικροϊνών για τον καθαρισμό γυαλιστερών επιφανειών. Ιδανικό για τον καθαρισμό γυαλιστερών επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους, όπως βιτρίνες σε ψυγεία πάγκους και καταστήματα τροφίμων, γυάλινες πόρτες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|565 x 120
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|565 x 120 x 70
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού