Πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα και πανί υπερμικροϊνών για τον καθαρισμό γυαλιστερών επιφανειών. Ιδανικό για τον καθαρισμό γυαλιστερών επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους, όπως βιτρίνες σε ψυγεία πάγκους και καταστήματα τροφίμων, γυάλινες πόρτες.