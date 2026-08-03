Αναπτύχθηκε για την αύξηση της ασφάλειας και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού για τρίτους: η προειδοποιητική πινακίδα διπλής όψης της Kärcher που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από γλωσσικά εμπόδια. Εύκολα κατανοητά εικονογράμματα και στις δύο πλευρές για να ενημερώνουν για τον κίνδυνο ολίσθησης όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού. Η προειδοποιητική πινακίδα είναι κίτρινη για πολύ υψηλή ορατότητα, διπλώνει επίπεδη για αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου και τοποθετείται εξίσου εύκολα. Ένας ενσωματωμένος γάντζος και ένα κλιπ συγκράτησης εξασφαλίζουν ότι μπορεί να προσαρτηθεί στο καροτσάκι καθαρισμού γρήγορα και εύκολα για ασφαλή μεταφορά. Η λεία επιφάνεια είναι ιδιαίτερα εύκολη στη συντήρηση και μπορεί να καθαριστεί ανάλογα με τις ανάγκες.