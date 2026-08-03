Βάση σακούλας απορριμάτων, γκρί, Smile 20, 120L
Σακούλα 120 L με καπάκι, πεντάλ και πίσω τροχούς 125 mm και μπροστινούς τροχούς 80 mm.
Βάση σακούλας, προσαρμόσιμη ως μονάδα συλλογής και καθαρισμού. Ιδανικό τόσο για τη συλλογή απορριμμάτων όσο και για τη συλλογή λευκών ειδών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολος χειρισμός
- Πρακτικό: εξοπλισμένο με ρόδες και εργονομική λαβή για απλή μεταφορά
Ελαφρύ και στιβαρό
- Ανθεκτικό σε κρούσεις: κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και πολυπροπυλένιο
Απλή συντήρηση και φροντίδα
- Εύκολη φροντίδα: οι λείες επιφάνειες και η απουσία κοιλοτήτων διευκολύνουν τον καθαρισμό και εγγυώνται υψηλό βαθμό υγιεινής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Χωρητικότητα (l)
|120
|Χρώμα
|Γκρι/λευκό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|13,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|990 x 540 x 1140