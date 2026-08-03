Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, 30 l
Kάδος απορριμμάτων με πεντάλ με όγκο 30 λίτρων από μακράς διάρκειας, ανακυκλώσιμο πλαστικό. Κατάλληλος για σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 70 × 40 cm. Με κουτί κασέτας απορρόφησης οσμών.
Ο κάδος απορριμμάτων με πεντάλ χωρητικότητας 30 λίτρων, μακράς διαρκείας, που δεν σκουριάζει, είναι κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο πλαστικό (περιέχει πάνω από 60% ανακυκλωμένα υλικά) και έχει σχεδιαστεί για σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 70 × 40 εκατοστών. Το εύχρηστο πεντάλ ποδιού, κατασκευασμένο από ανθεκτική πλαστική ράβδο, ανοίγει το καπάκι, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη να αγγίξουν τα χέρια τον κάδο απορριμμάτων. Όλα τα μέρη του είναι πολύ εύκολο να διατηρηθούν υγιεινά καθαρά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Χωρητικότητα (l)
|30
|Χρώμα
|άσπρο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|500 x 360 x 480
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|500 x 360 x 480
Πεδία εφαρμογής
- Απόρριψη