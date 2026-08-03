Η καφέ τσόχα καθαρισμού της Kärcher είναι ένα αποτελεσματικό, συμπαγές βοήθημα για τον εντατικό, γενικό και καθαρισμό συντήρησης μη κλωστοϋφαντουργικών δαπέδων και άλλων μη ευαίσθητων επιφανειών που δεν είναι προσβάσιμες με ένα μηχάνημα καθαρισμού. Η λειαντική τσόχα μέσης σκληρότητας είναι επίσης ιδανική για την αφαίρεση κεριού και ρύπων σε μικρές επιφάνειες και σε γωνίες και άκρες. Για χειροκίνητες εφαρμογές, η Kärcher συνιστά τη χρήση με την αντίστοιχη βάση τσόχας- για τον καθαρισμό δαπέδου, η Kärcher συνιστά τη χρήση της βάσης τσόχας με άρθρωση και λαβή.