Τσόχα μαύρη

Μαύρη λειαντική τσόχα καθαρισμού μεγάλης σκληρότητας για την απομάκρυνση ρύπων από μη υφασμάτινα δάπεδα και άλλες μη ευαίσθητες επιφάνειες.

Η μαύρη τσόχα καθαρισμού της Kärcher είναι ένα αποτελεσματικό, συμπαγές βοήθημα για τον εντατικό, βαθύ και καθαρισμό συντήρησης μη υφασμάτινων δαπέδων και άλλων μη ευαίσθητων επιφανειών, στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με ένα μηχάνημα καθαρισμού. Η λειαντική τσόχα μεγάλης σκληρότητας είναι επίσης ιδανική για την αφαίρεση κεριού και συσσωρευμένων επικαθίσεων σε μικρές επιφάνειες και σε γωνίες και άκρες. Για χειροκίνητες εφαρμογές, η Kärcher συνιστά τη χρήση με την αντίστοιχη βάση τσόχας χειρός- για τον καθαρισμό δαπέδου, η Kärcher συνιστά τη χρήση της βάσης τσόχας με άρθρωση και λαβή.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Είδος ρύπων Ιδιαίτερα κολλώδης ρύπος
Υλικό PA / PET
Επίπεδο ρύπων High
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 250 / 120 / 15
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 250 / 120 / 36
Τσόχα μαύρη
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός