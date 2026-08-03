Τσόχα μαύρη
Μαύρη λειαντική τσόχα καθαρισμού μεγάλης σκληρότητας για την απομάκρυνση ρύπων από μη υφασμάτινα δάπεδα και άλλες μη ευαίσθητες επιφάνειες.
Η μαύρη τσόχα καθαρισμού της Kärcher είναι ένα αποτελεσματικό, συμπαγές βοήθημα για τον εντατικό, βαθύ και καθαρισμό συντήρησης μη υφασμάτινων δαπέδων και άλλων μη ευαίσθητων επιφανειών, στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με ένα μηχάνημα καθαρισμού. Η λειαντική τσόχα μεγάλης σκληρότητας είναι επίσης ιδανική για την αφαίρεση κεριού και συσσωρευμένων επικαθίσεων σε μικρές επιφάνειες και σε γωνίες και άκρες. Για χειροκίνητες εφαρμογές, η Kärcher συνιστά τη χρήση με την αντίστοιχη βάση τσόχας χειρός- για τον καθαρισμό δαπέδου, η Kärcher συνιστά τη χρήση της βάσης τσόχας με άρθρωση και λαβή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Ιδιαίτερα κολλώδης ρύπος
|Υλικό
|PA / PET
|Επίπεδο ρύπων
|High
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|250 / 120 / 15
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|250 / 120 / 36
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός