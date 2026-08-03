Η μαύρη τσόχα καθαρισμού της Kärcher είναι ένα αποτελεσματικό, συμπαγές βοήθημα για τον εντατικό, βαθύ και καθαρισμό συντήρησης μη υφασμάτινων δαπέδων και άλλων μη ευαίσθητων επιφανειών, στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με ένα μηχάνημα καθαρισμού. Η λειαντική τσόχα μεγάλης σκληρότητας είναι επίσης ιδανική για την αφαίρεση κεριού και συσσωρευμένων επικαθίσεων σε μικρές επιφάνειες και σε γωνίες και άκρες. Για χειροκίνητες εφαρμογές, η Kärcher συνιστά τη χρήση με την αντίστοιχη βάση τσόχας χειρός- για τον καθαρισμό δαπέδου, η Kärcher συνιστά τη χρήση της βάσης τσόχας με άρθρωση και λαβή.