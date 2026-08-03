PowerClean white (12 pcs) 10x6x2,9cm
Γόμα για βαθύ καθαρισμό χωρίς χημικά.
Σβήνει τα σημάδια από παπούτσια στα πατώματα, αφαιρεί τα σημάδια από στυλό, τους λεκέδες από τσάι και καφέ, αφαιρεί επίσης τη βρωμιά από έπιπλα και συσκευές κουζίνας κ.λπ. - Βαθύς καθαρισμός χωρίς χημικά (δοκιμάστε σε ευαίσθητες επιφάνειες πριν από τη χρήση).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Ιδιαίτερα κολλώδης ρύπος
|Επίπεδο ρύπων
|High
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|12
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|100 / 60 / 28
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|100 / 60 / 28
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός επιφανειών
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα