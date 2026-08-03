Σβήνει τα σημάδια από παπούτσια στα πατώματα, αφαιρεί τα σημάδια από στυλό, τους λεκέδες από τσάι και καφέ, αφαιρεί επίσης τη βρωμιά από έπιπλα και συσκευές κουζίνας κ.λπ. - Βαθύς καθαρισμός χωρίς χημικά (δοκιμάστε σε ευαίσθητες επιφάνειες πριν από τη χρήση).