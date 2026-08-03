Sponge green/white (10 pcs)
Για καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς γρατσουνιές και για όλες τις χρήσεις.
Για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς γρατσουνιές, γενικής χρήσης, μαλακό σφουγγάρι με ανοιχτό, μαλακό φλις χωρίς λειαντικά, σύστημα 4 χρωμάτων για εύκολη διάκριση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|10
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|150 / 70 / 50
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|310 / 210 / 70
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός