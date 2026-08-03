Για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών χωρίς γρατσουνιές, γενικής χρήσης, μαλακό σφουγγάρι με ανοιχτό, μαλακό φλις χωρίς λειαντικά, σύστημα 4 χρωμάτων για εύκολη διάκριση.