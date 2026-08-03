Add-on kit bucket with handle Uni Junior

Σετ: 4 τεμάχια συνθετική λαβή - 140 cm, πλαίσιο Uni Junior, επίπεδη σφουγγαρίστρα Soft Band 35 cm και μονός κάδος 14 L με πρέσσα.

Ημι-επαγγελματικό επίπεδο σύστημα με μικροπτερύγια. Ιδανικό για ημι-επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομία
  • Εργονομικό: δεν χρειάζεται σκύψιμο κατά τη χρήση, προστατεύει την πλάτη και τις αρθρώσεις
Εξοικονόμηση χρόνου
  • Εξοικονόμηση χρόνου: χάρη στη μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού και τη δυνατότητα πρόσβασης στις γωνίες και καθαρισμού κάτω από τα έπιπλα
Υγιεινός χειρισμός
  • Καμία άμεση επαφή του δέρματος με το χρησιμοποιημένο κάλυμμα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό PP / PA
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 1,6
Βάρος συσκευασίας (kg) 2,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 350 x 150 x 1400
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 350 x 150 x 1400
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα