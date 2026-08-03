Add-on kit bucket with handle Uni Junior
Σετ: 4 τεμάχια συνθετική λαβή - 140 cm, πλαίσιο Uni Junior, επίπεδη σφουγγαρίστρα Soft Band 35 cm και μονός κάδος 14 L με πρέσσα.
Ημι-επαγγελματικό επίπεδο σύστημα με μικροπτερύγια. Ιδανικό για ημι-επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη εργονομία
- Εργονομικό: δεν χρειάζεται σκύψιμο κατά τη χρήση, προστατεύει την πλάτη και τις αρθρώσεις
Εξοικονόμηση χρόνου
- Εξοικονόμηση χρόνου: χάρη στη μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού και τη δυνατότητα πρόσβασης στις γωνίες και καθαρισμού κάτω από τα έπιπλα
Υγιεινός χειρισμός
- Καμία άμεση επαφή του δέρματος με το χρησιμοποιημένο κάλυμμα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP / PA
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|2,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|350 x 150 x 1400
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός