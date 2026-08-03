Κάδος Action Pro Dry
Διπλός κάδος με δύο βύσματα αποστράγγισης και στύφτη Dry roller, μονόχρωμος, τροχοί Ø 80 mm.
Διπλός κάδος με εργονομικό στύφτη ρολού. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό: η πρέσα σφουγγαρίσματος είναι τοποθετημένη ψηλότερα από άλλες διαθέσιμες πρέσες, αποτρέποντας έτσι κάθε περιττή καταπόνηση της πλάτης
Λείες επιφάνειες χωρίς εσοχές για απλό, υγιεινό καθαρισμό
Εργονομική διπλή λαβή για εύκολη μεταφορά
Με ρύθμιση 3 σταδίων του επιπέδου υγρασίας της σφουγγαρίστρας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|7,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|600 x 380 x 970
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|600 x 380 x 970
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός