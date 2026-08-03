Κάδος με πρέσα σφουγγαρίστρας 15L
Κάδος με όγκο 15 l, διαχωριστικό, πρέσα σφουγγαρίσματος με πεντάλ και λαβή.
Ιδανικό για τον γρήγορο καθαρισμό μικρότερων χώρων: Το απλό σύστημα αποτελείται από έναν κάδο 15 λίτρων με διαχωριστικό και πρέσα σφουγγαρίσματος με πεντάλ. Η ενσωματωμένη εργονομική λαβή διευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομική λαβήΔιευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά του κάδου.
ΔιαχωριστικόΔιαχωριστικό για τον ασφαλή διαχωρισμό του διαλύματος καθαρισμού και του βρώμικου νερού.
Ελαφρύ και στιβαρό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP / Χάλυβας, γαλβανισμένος / Ανοξείδωτο ατσάλι
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|3,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|460 x 320 x 350
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|460 x 320 x 350
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός