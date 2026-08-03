Κάδος με πρέσα σφουγγαρίστρας 15L

Κάδος με όγκο 15 l, διαχωριστικό, πρέσα σφουγγαρίσματος με πεντάλ και λαβή.

Ιδανικό για τον γρήγορο καθαρισμό μικρότερων χώρων: Το απλό σύστημα αποτελείται από έναν κάδο 15 λίτρων με διαχωριστικό και πρέσα σφουγγαρίσματος με πεντάλ. Η ενσωματωμένη εργονομική λαβή διευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κάδος με πρέσα σφουγγαρίστρας 15L: Εργονομική λαβή
Εργονομική λαβή
Διευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά του κάδου.
Κάδος με πρέσα σφουγγαρίστρας 15L: Διαχωριστικό
Διαχωριστικό
Διαχωριστικό για τον ασφαλή διαχωρισμό του διαλύματος καθαρισμού και του βρώμικου νερού.
Κάδος με πρέσα σφουγγαρίστρας 15L: Ελαφρύ και στιβαρό
Ελαφρύ και στιβαρό
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό PP / Χάλυβας, γαλβανισμένος / Ανοξείδωτο ατσάλι
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 2,8
Βάρος συσκευασίας (kg) 3,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 460 x 320 x 350
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 460 x 320 x 350
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός