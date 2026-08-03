Ιδανικό για τον γρήγορο καθαρισμό μικρότερων χώρων: Το απλό σύστημα αποτελείται από έναν κάδο 15 λίτρων με διαχωριστικό και πρέσα σφουγγαρίσματος με πεντάλ. Η ενσωματωμένη εργονομική λαβή διευκολύνει την ανύψωση και τη μεταφορά.