Διπλό καροτσάκι καθαρισμού με επαγγελματικό στύφτη σιαγόνας. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.