Καροτσάκι διπλού καθαρισμού με επαγγελματικό στύφτη. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.