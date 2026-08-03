Καρότσι Nickita Tec
Καροτσάκι με πλαστική λαβή, χρωματιστό πλαίσιο και στύφτη Tec, 2 κάδους με μπλε/κόκκινες λαβές και τροχούς ø 80 mm με προφυλακτήρες.
Καροτσάκι διπλού καθαρισμού με επαγγελματικό στύφτη. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός
- Εργονομικό: η πρέσα σφουγγαρίσματος είναι τοποθετημένη ψηλότερα από άλλες διαθέσιμες πρέσες, αποτρέποντας έτσι κάθε περιττή καταπόνηση της πλάτης
Εύκολος χειρισμός
- Πρακτικός: ελαφρύς και συμπαγής για τη διευκόλυνση του χειροκίνητου χειρισμού κατά τον καθαρισμό
Ελαφρύ και στιβαρό
- Μονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|7,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|655 x 380 x 870
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|665 x 380 x 870
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός