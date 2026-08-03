Καρότσι Nickita Tec

Καροτσάκι με πλαστική λαβή, χρωματιστό πλαίσιο και στύφτη Tec, 2 κάδους με μπλε/κόκκινες λαβές και τροχούς ø 80 mm με προφυλακτήρες.

Καροτσάκι διπλού καθαρισμού με επαγγελματικό στύφτη. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων-μεγάλων χώρων όπου είναι απαραίτητο να ξεπλένεται η σφουγγαρίστρα.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικός σχεδιασμός
  • Εργονομικό: η πρέσα σφουγγαρίσματος είναι τοποθετημένη ψηλότερα από άλλες διαθέσιμες πρέσες, αποτρέποντας έτσι κάθε περιττή καταπόνηση της πλάτης
Εύκολος χειρισμός
  • Πρακτικός: ελαφρύς και συμπαγής για τη διευκόλυνση του χειροκίνητου χειρισμού κατά τον καθαρισμό
Ελαφρύ και στιβαρό
  • Μονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 5,8
Βάρος συσκευασίας (kg) 7,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 655 x 380 x 870
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 665 x 380 x 870
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα