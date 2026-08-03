Το καρότσι μας με τροχούς 80 mm και ενσωματωμένους προστατευτικούς προφυλακτήρες εγγυάται εξαιρετική κινητικότητα στις εφαρμογές καθαρισμού. Ο ενιαίος κινητός κάδος με φιλική προς το χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος και μπλε κάδο 25 λίτρων είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και επομένως είναι πολύ υγιεινός στον καθαρισμό και μπορεί να ανακυκλωθεί. Το μονοκόμματο πλαίσιο βάσης εξασφαλίζει χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.