Μονός φορητός κάδος με πρέσα 25L
Μη διαβρωτικός ενιαίος κινητός κάδος κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο με φιλική προς το χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος και μεγάλο μπλε κάδο 25 λίτρων.
Το καρότσι μας με τροχούς 80 mm και ενσωματωμένους προστατευτικούς προφυλακτήρες εγγυάται εξαιρετική κινητικότητα στις εφαρμογές καθαρισμού. Ο ενιαίος κινητός κάδος με φιλική προς το χρήστη πρέσα σφουγγαρίσματος και μπλε κάδο 25 λίτρων είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και επομένως είναι πολύ υγιεινός στον καθαρισμό και μπορεί να ανακυκλωθεί. Το μονοκόμματο πλαίσιο βάσης εξασφαλίζει χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφρύ και στιβαρό
- Μονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Υψηλή συμβατότητα
- Συμβατό με τα κοινά συστήματα tab και pocket.
Φιλικό προς το περιβάλλον
- Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο και επομένως είναι πλήρως ανακυκλώσιμο.
Εργονομική πρέσα σφουγγαρίσματος
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|5,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|6,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|530 x 430 x 910
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|530 x 430 x 910
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός