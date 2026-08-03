Διπλό καρότσι καθαρισμού με επαγγελματική πρέσσα. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων και μεγάλων επιφανειών όπου είναι απαραίτητο το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.