Trolley Nickita Tec
Τροχήλατο με πλαστική λαβή, έγχρωμο πλαίσιο και πρέσσα Tec, 2 κάδοι με μπλε/κόκκινες λαβές και τροχούς ø 80 mm με προφυλακτήρες, με δύο Plug Lampo.
Διπλό καρότσι καθαρισμού με επαγγελματική πρέσσα. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων και μεγάλων επιφανειών όπου είναι απαραίτητο το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Παραγωγική εργασία
- Η πρέσα με σιαγόνες μειώνει την απαιτούμενη δύναμη κατά 30%.
Εύκολος χειρισμός
- Πρακτικό: ελαφρύ και συμπαγές για εύκολο χειρισμό κατά τον καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
- Σχεδιασμένο με 26% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
- Στιβαρό και συμπαγές πλαίσιο βάσης, ιδανικό για καθημερινές εφαρμογές καθαρισμού.
- Καθαρίστε τα πάντα με μία μόνο τηλεσκοπική ράβδο: το σύστημα στήριξης LAMPO επιτρέπει γρήγορες αλλαγές.
Ελαφρύ και στιβαρό
- Μονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Εξοικονόμηση χρόνου
- Μέγιστη πίεση στύψιμου χωρίς ένθετα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|PP
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,6
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|655 x 480 x 870
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός