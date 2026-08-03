Trolley Nickita Tec

Τροχήλατο με πλαστική λαβή, έγχρωμο πλαίσιο και πρέσσα Tec, 2 κάδοι με μπλε/κόκκινες λαβές και τροχούς ø 80 mm με προφυλακτήρες, με δύο Plug Lampo.

Διπλό καρότσι καθαρισμού με επαγγελματική πρέσσα. Ιδανικό για τον καθαρισμό μεσαίων και μεγάλων επιφανειών όπου είναι απαραίτητο το ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Παραγωγική εργασία
  • Η πρέσα με σιαγόνες μειώνει την απαιτούμενη δύναμη κατά 30%.
Εύκολος χειρισμός
  • Πρακτικό: ελαφρύ και συμπαγές για εύκολο χειρισμό κατά τον καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμένο με 26% ανακυκλωμένο πλαστικό¹⁾.
  • Στιβαρό και συμπαγές πλαίσιο βάσης, ιδανικό για καθημερινές εφαρμογές καθαρισμού.
  • Καθαρίστε τα πάντα με μία μόνο τηλεσκοπική ράβδο: το σύστημα στήριξης LAMPO επιτρέπει γρήγορες αλλαγές.
Ελαφρύ και στιβαρό
  • Μονοκόμματο πλαίσιο βάσης για χαμηλό βάρος και μέγιστη στιβαρότητα.
Εξοικονόμηση χρόνου
  • Μέγιστη πίεση στύψιμου χωρίς ένθετα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό PP
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 6,6
Βάρος συσκευασίας (kg) 8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 655 x 480 x 870
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 655 x 480 x 870

¹⁾ Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα