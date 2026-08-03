Καρότσι H-Cube Climb
Καροτσάκι σέρβις. Ιδανικό για τη διενέργεια καθαρισμού και την αναπλήρωση των ανέσεων των επισκεπτών. Προτείνεται για την εξυπηρέτηση 2 δωματίων - Με ελαστικούς αξονικούς τροχούς 200 mm.
Καροτσάκι σέρβις με αξονικούς τροχούς, εξοπλισμένο με κινητό δίσκο, τσέπες πολλαπλών χρήσεων, ταινία με γάντζο και ιμάντα για την τοποθέτηση εργαλείων και κινητά διαχωριστικά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μέγιστη ευελιξία
- Οργανωμένο: με πολλά μετακινούμενα διαχωριστικά τοιχώματα για ατομική διαμόρφωση του εσωτερικού, τα οποία εξασφαλίζουν ένα αποτελεσματικό και εύκολο στη μεταφορά σύστημα
Απλή συντήρηση και φροντίδα
- Αφαιρούμενα: τα εσωτερικά διαμερίσματα μπορούν να αφαιρεθούν απλά και γρήγορα, γεγονός που διευκολύνει τον καθαρισμό και την υγιεινή
Ασφαλής και απλή λειτουργία
- Εύκολος χειρισμός: οι αξονικοί τροχοί εγγυώνται σταθερότητα κατά την άνοδο και την κάθοδο της διαδρομής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|10,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|670 x 470 x 1080