Καρότσι H-Cube Climb

Καροτσάκι σέρβις. Ιδανικό για τη διενέργεια καθαρισμού και την αναπλήρωση των ανέσεων των επισκεπτών. Προτείνεται για την εξυπηρέτηση 2 δωματίων - Με ελαστικούς αξονικούς τροχούς 200 mm.