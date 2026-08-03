Καρότσι μεταφοράς ακάθαρτων υψασμάτων, Dust Titan 200L
Βερνικωμένο πτυσσόμενο καροτσάκι με τροχούς ø 80 mm και προφυλακτήρες, με σακούλα 200 L με φερμουάρ.
Καροτσάκι πλυντηρίου με υποδοχή σακούλας για τη συλλογή των βρώμικων σεντονιών. Ιδανικό για τη συλλογή των βρώμικων σεντονιών σε οποιουσδήποτε χώρους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
- Ανθεκτική στα χτυπήματα: πολύ ανθεκτική δομή, η οποία εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής
Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
- Πρακτικό: μπορεί να διπλωθεί γρήγορα για εξοικονόμηση χώρου και διευκόλυνση της αποθήκευσης
Απλή συντήρηση και φροντίδα
- Εύκολη φροντίδα: οι λείες επιφάνειες και η απουσία κοιλοτήτων διευκολύνουν τον καθαρισμό και εγγυώνται υψηλό βαθμό υγιεινής
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l)
|200
|Υλικό
|Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,8
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|9,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|885 x 540 x 940
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|885 x 540 x 940