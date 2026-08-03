Καρότσι μεταφοράς ακάθαρτων υψασμάτων, Dust Titan 200L

Βερνικωμένο πτυσσόμενο καροτσάκι με τροχούς ø 80 mm και προφυλακτήρες, με σακούλα 200 L με φερμουάρ.

Καροτσάκι πλυντηρίου με υποδοχή σακούλας για τη συλλογή των βρώμικων σεντονιών. Ιδανικό για τη συλλογή των βρώμικων σεντονιών σε οποιουσδήποτε χώρους.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγυημένη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
  • Ανθεκτική στα χτυπήματα: πολύ ανθεκτική δομή, η οποία εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής
Μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα
  • Πρακτικό: μπορεί να διπλωθεί γρήγορα για εξοικονόμηση χώρου και διευκόλυνση της αποθήκευσης
Απλή συντήρηση και φροντίδα
  • Εύκολη φροντίδα: οι λείες επιφάνειες και η απουσία κοιλοτήτων διευκολύνουν τον καθαρισμό και εγγυώνται υψηλό βαθμό υγιεινής
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χωρητικότητα διάθεσης απορριμμάτων (l) 200
Υλικό Ατσάλι, επιχρωμιωμένο
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 7,8
Βάρος συσκευασίας (kg) 9,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 885 x 540 x 940
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 885 x 540 x 940