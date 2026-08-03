Πλενόμενο, πανί καθαρισμού μήκους 35 εκατοστών για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων, γυαλιών και άλλων επιφανειών: Το πανάκι White Star της Kärcher. Το ύφασμα με μακρύ πέλος από ίνες υψηλής ποιότητας εγγυάται πολύ καλή απόδοση καθαρισμού. Με πρακτικό κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για ιδιαίτερα άνετη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.