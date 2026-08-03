Πανάκι White Star
Πανάκι White Star της Kärcher, μήκους 35 cm. Πανί καθαρισμού με μακρύ πέλος για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων και άλλων επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ από την Kärcher.
Πλενόμενο, πανί καθαρισμού μήκους 35 εκατοστών για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων, γυαλιών και άλλων επιφανειών: Το πανάκι White Star της Kärcher. Το ύφασμα με μακρύ πέλος από ίνες υψηλής ποιότητας εγγυάται πολύ καλή απόδοση καθαρισμού. Με πρακτικό κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για ιδιαίτερα άνετη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας (cm)
|35
|Υλικό
|PET / PA
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Μήκος (mm)
|350
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα