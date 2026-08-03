Πανάκι White Star
Πανάκι White Star από την Kärcher, μήκος 45 cm. Πανί καθαρισμού με μακρύ πέλος για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων και άλλων επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.
Πλενόμενο, με μήκος 45 εκατοστών, πανί καθαρισμού για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων, γυαλιών και άλλων επιφανειών: Το πανάκι White Star από την Kärcher. Το ύφασμα με μακρύ πέλος από ίνες υψηλής ποιότητας εγγυάται πολύ καλή απόδοση καθαρισμού. Με πρακτικό κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για ιδιαίτερα άνετη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας (cm)
|45
|Υλικό
|PET / PA
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Μήκος (mm)
|450
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα