Πανάκι White Star
Πανάκι White Star από την Kärcher, μήκους 25 cm. Πανί καθαρισμού με μακρύ πέλος για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων και άλλων επιφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ από την Kärcher.
Πλενόμενο, με μήκος 25 εκατοστών, πανί καθαρισμου για τον γρήγορο καθαρισμό παραθύρων, γυαλιών και άλλων επιφανειών: Το πανάκι White Star της Kärcher. Το ύφασμα με μακρύ πέλος από ίνες υψηλής ποιότητας εγγυάται πολύ καλή απόδοση καθαρισμού. Με πρακτικό κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για ιδιαίτερα άνετη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας (cm)
|25
|Υλικό
|PET / PA
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Μήκος (mm)
|250
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα